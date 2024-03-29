У ніч на 29 березня в Ополє 18-річний українець спробував втекти від поліції, яка намагалась його зупинити через порушення правил дорожнього руху.

Під час втечи юнак на величезній швидкості врізався у придорожній стовп. Згодом він помер у лікарні.

Про це повідомляє Wnp.pl.

“Хлопець помер у лікарні”,- поінформували в поліції міста Ополє.

Зазнчається, що поліцейські світловими знаками закликали водія зупинитися, але він проігнорував вимогу і продовжив рух у напрямку центру міста. Відтак поліцейські викликали підкріплення.

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На одній з вулиць поліцейський автомобіль перегородив дорогу, але водій об’їхав його і на швидкості близько 200 км/год врізався в придорожній стовп.

Поліція встановлює обставини події та причини поведінки водія.