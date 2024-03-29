Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла України у Республіці Молдові.

Про це повідомив очільник держави у вечірньому зверненні.

«Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, а конкретніше - я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова», - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Данілов говорив йому саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну.

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«Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою і з точно зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії», - зазначив Президент.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський звільнив посла Марка Шевченка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова.

Також Зеленський представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка.

Раніше ми писали, що Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Замість нього призначений голова СЗР Олександр Литвиненко.

Kyiv Post зібрав усю інформацію про нового секретаря РНБО та припустив, яким може бути Радбез за його керівництва.