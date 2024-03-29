Двох російських капітанів суден підозрюють у вивезенні українського зерна через Крим. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура АРК та міста Севастополя.

"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомлено про підозру двом громадянам РФ - капітанам російських суден "Михаил Ненашев" та "Зафар", - йдеться у повідомленні.

Їм інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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У прокуратурі встановили, що у 2023-січні 2024 року підозрювані, порушуючи законодавство України та норми міжнародного морського права, здійснювали незаконні заходи та виходи до/із закритого Севастопольського морського торговельного порту.

У порту відбувалось завантаження судна зерном, захопленим країною-агресором на окупованих територіях, без оформлення жодних дозвільних документів, та подальше його незаконне вивезення за межі митної території України.

Зокрема, капітан судна "Михаил Ненашев" здійснив щонайменше 6 незаконних рейсів, капітан судна "Зафар" - 2 рейси з/на тимчасово окуповану територію півострова.

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Усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх приховати, підозрювані періодично вимикали систему «AIS» (Автоматичної ідентифікаційної системи) та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу слідування суден нібито в порти РФ, Лівану та Єгипту.

Водночас Головне управління СБУ в АР Крим повідомило, що йдеться про капітана "Михайла Ненашева" Дениса Нєвєдрова та капітана "Зафара" Юрія Бєлякова.

"Відомо, що на початку 2024 року Бєляков вивіз з севастопольського зернового термінала Авліта 38 тисяч тонн українського ячменю і незаконно доставив його в Сирію. Також встановлено, що з цього ж терміналу, у червні 2023 року, Нєвєдров вивіз до Лівії 27 тисяч тонн української пшениці", - зазначили в СБУ.

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Раніше ми писали, російські війська перекинули до Євпаторії 31 танк для посилення угрупування для оборони Криму.

Крім того, СБУ заочно повідомила підозру соратнику Аксьонова, який вербував дітей у Криму до «Юнармії».