З 22 по 24 березня 2024 «Передові Правові Ініціативи» провели соціологічне дослідження суспільних настроїв українців.

Майже 75% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку.

Головною проблемою люди називають корупцію. Так вважає 28,62%.

Також опитані вказують на погане забезпечення армії (16,84%) та провальну підготовку до війни (15,19%).

Що ж до завершення війни 61,21% відповіли, що «воюємо до повної перемоги». Йдеться про відновлення територіальної цілісності в кордонах 91-го, вступ до ЄС та НАТО.

Advertisement

38,79% респондентів вважають, що потрібно «негайно розпочинати мирні переговори з повним двостороннім припиненням вогню».

Переважна більшість українців впевнені у перемозі і не змінює своєї думки.

УКРАЇНА

ЗАХІД

ЦЕНТР

КИЇВ

Advertisement

ПІВДЕНЬ-СХІД

77,61% українців не підтримують ухвалення Верховною Радою існуючого проєкту закону про мобілізацію у другому читанні.

На питання «Що саме Вас не влаштовує у проєкті закону про мобілізацію?», наступні відповіді:

Результати опитування також показують падіння рейтингу президента Володимира Зеленського. У березні підтримка глави держави знизилася на 0,4% з порівнянням з лютим 2024 року.

Advertisement

Також на 0,42% знизився рейтинг п'ятого президента Петра Порошенка.

На 0,39% піднявся рейтинг Сергія Притули. Зросла підтримка міського голови Києва Віталія Кличка - на 0,34%. Юлія Тимошенко у березні теж має підвищення рейтингу - загалом 12,31%.

На думку фахівців ВГО «ППІ», Валерій Залужний, який свідомо вийшов із лав ЗСУ, перейшов на дипломатичну роботу, фактично відмовився брати участь у політичному житті країни.

Але суспільство вважає, що представники ЗСУ повинні бути серед інших.

Майже 85% українців вважають, що є вихід з важкої ситуації й це об’єднання суспільства, створення «Коаліції Національної Єдності» у ВР України та «Уряду Національної Єдності» (повне об’єднання парламентських партій).

Advertisement

Соціологічне проведене з 22 по 24 березня 2024 організацією «Передові Правові Ініціативи».

Опитано в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та закордоном (де найбільша кількість українських біженців) 5 329 респондента, віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю «face-to-face» та 50% – телефоном, через мобільний додаток системи «IQR», розроблений фахівцями «ППІ». Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.