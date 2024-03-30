Російські військові намагаються вибити українських воїнів з плацдарму в районі села Кринки на Херсонщині. Однак, зазнають втрат.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі Freedom.

За її словами, через високі втрати під Кринками армія РФ змушена підтягувати ресурси з тилу.

«Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація - від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших (військових, - ред.) з плацдарму, тут складна ситуація у них (росіян, - ред.) з формуванням штурмових підрозділів», - пояснила вона.

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Гуменюк зазначила, після атак не повертається 60−70% російських штурмових груп.

«Такі серйозні втрати для ворога – щоразу, крім реально знищення особового складу, це і ще серйозна деморалізація у морально-психологічному плані», - наголосила речниця.

За даними Генерального штабу, протягом доби російські війська тричі атакували позиції Сил оборони на Херсонському напрямку.

Цієї ночі росіяни знову атакували енергетичні об'єкти.

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У Силах оборони півдня повідомили, що влучань немає. Однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора.