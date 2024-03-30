Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до німців з нагоди Великодня. 

Він нагадав про необхідність справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України.

Про це пише ZDF.

«Мир без свободи означає гноблення. Не буває миру без справедливості. Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир - так довго, як це буде необхідно», - сказав Шольц.

Він наголосив, що протягом багатьох десятиліть мир в Європі ґрунтувався на непорушності кордонів. Однак, Росія порушила цей принцип. 

Advertisement

Олаф Шольц переконаний, що підтримка України важлива також для безпеки Німеччини.

За його словами, Берлін все більше вкладається у власну безпеку. 

«Тим більше, що нас об'єднує переконання, що закон повинен перемагати над насильством. Це є передумовою миру, особливо в наші дні», - наголосив канцлер. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Київ Пост
8 годин тому
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
За матеріалами Укрінформ
9 годин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Настрої українців: що люди думають про завершення війни та мобілізацію
Далі » Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих