Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до німців з нагоди Великодня.

Він нагадав про необхідність справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України.

Про це пише ZDF.

«Мир без свободи означає гноблення. Не буває миру без справедливості. Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир - так довго, як це буде необхідно», - сказав Шольц.

Він наголосив, що протягом багатьох десятиліть мир в Європі ґрунтувався на непорушності кордонів. Однак, Росія порушила цей принцип.

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Олаф Шольц переконаний, що підтримка України важлива також для безпеки Німеччини.

За його словами, Берлін все більше вкладається у власну безпеку.

«Тим більше, що нас об'єднує переконання, що закон повинен перемагати над насильством. Це є передумовою миру, особливо в наші дні», - наголосив канцлер.