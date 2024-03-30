Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до німців з нагоди Великодня.
Він нагадав про необхідність справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України.
Про це пише ZDF.
«Мир без свободи означає гноблення. Не буває миру без справедливості. Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир - так довго, як це буде необхідно», - сказав Шольц.
Він наголосив, що протягом багатьох десятиліть мир в Європі ґрунтувався на непорушності кордонів. Однак, Росія порушила цей принцип.
Олаф Шольц переконаний, що підтримка України важлива також для безпеки Німеччини.
За його словами, Берлін все більше вкладається у власну безпеку.
«Тим більше, що нас об'єднує переконання, що закон повинен перемагати над насильством. Це є передумовою миру, особливо в наші дні», - наголосив канцлер.
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