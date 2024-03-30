Вдень російська армія обстріляла Красногорівку на Донеччині.

По місту вдарили з артилерії.

Загинуло двоє людей - літні чоловік та жінка.

Ще одна жінка- поранена.

В центрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою.

«Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення», - повідомили в прокуратурі області.

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Ще однією жертвою росіян стала 70-річна жінка на іншій вулиці міста. Вона загинула у власній оселі.

Пошкоджені житлові будинки містян й господарські споруди.