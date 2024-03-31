До другої річниці звільнення Київської області від російської армії творча команда художньої стрічки «Буча» влаштувала закритий показ робочих матеріалів фільму.

На захід запросили жителів Бучі, Ірпеня та Ворзеля, які були учасникам подій, описаних у фільмі.

Спеціальним гостем став Костянтин Гудаускас - прототип головного героя стрічки.

«Буча» - це свідоцтво злочину та істинних намірів росіян. Фільм наводить приклад героїчності та згуртованості українського народу під час вторгнення», - сказав Костянтин.

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«Буча» - художня драма.

Сюжет заснований на реальних подіях, що відбулися у Бучі, Ворзелі та Гостомелі під час російської окупації у лютому-березні 2022 року.

Фільм розповідає про порятунок місцевих жителів Костянтином Гудаускасом - громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі.

Польський актор Цезарій Лукашевич у ролі Костянтина Гудаускаса.

З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він міг проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

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Актор В’ячеслав Довженко.

«Для всіх нас, тих, хто пережив цю трагедію цей фільм є дуже важливим, ми хочемо, щоб про звірства цих нелюдів дізнався кожен у світі», - ділиться жителька Бучі, яку врятували з окупації.

«Фільм дуже сильний, я дуже вдячна, що про ці події говорять і знімають фільми. Я ледь стримувала сльози, адже мої батьки і я були в окупації, я памʼятаю як це було страшно… Якщо ми будемо виносити це максимально в маси, це дасть нам зброю, додаткові гроші, щоб нищити окупантів», - розповіла волонтерка Наталія Соколенко, яка разом зі своїм чоловіком зустрічала Костянтина з врятованими людьми у Шпитьках і доставляла їх через десятки блокпостів до Києва.

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«Авторам фільму вдалось реалістично відтворити події, які відбувались з нами в ті дні. Всю ніч під градами ми чекали ранку. Я навчила всіх молитві Отче наш, ми ледь дочекались зеленого коридору», - згадує Оксана з Ворзеля.

Сценарист Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов.

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Головні ролі у «Бучі» зіграли відомий польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич (Cezary Lukaszewicz) та зірка українського кіно В'ячеслав Довженко.