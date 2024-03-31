Росія почала дедалі частіше застосовувати балістичні ракети. Збити таку зброю складніше.

Про це сказав речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

За його словами, РФ перепрограмовує ракети для ураження різних цілей.

«Ворог використовував балістику і раніше. Просто цю зброю дещо складніше збити. Вони перепрограмовують свої ракети, наприклад С-300, для вражання різних цілей. Ми бачимо й інші типи ракет, які вони використовують», - сказав він в ефірі телемарафону.

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Євлаш також зазначив, що у ворога є досить широкий спектр зброї. Йдеться, наприклад, про ракети «Циркон» та керовані авіаційні ракети.

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Раніше ми розповідали про ці гіперзвукові протикорабельні ракети.

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