Прикордонники підняли державний прапор над трьома селами на кордоні Харківської області з Росією.
Про це повідомили в ДПСУ.
Шабельне, Піщане та Дегтярне розташовані у «сірій зоні».
«Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли непридатна для проживання», - зазначили в Державній прикордонній службі.
У ДПСУ додали, що місцевість контролюють прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон».
Вони «нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце».
Раніше у Силах оборони півдня повідомили, що російські військові намагаються вибити українських воїнів з плацдарму в районі села Кринки на Херсонщині. Однак, зазнають втрат - кажуть, з Кринок не повертається 60-70% штурмових груп РФ.
Британська розвідка пише, що Росія щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів, аби підтримувати війну.
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