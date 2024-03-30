Прикордонники підняли державний прапор над трьома селами на кордоні Харківської області з Росією.

Про це повідомили в ДПСУ.

Шабельне, Піщане та Дегтярне розташовані у «сірій зоні».

«Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли непридатна для проживання», - зазначили в Державній прикордонній службі.

У ДПСУ додали, що місцевість контролюють прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон».

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Вони «нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце».