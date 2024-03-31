Мер Парижа Анн Ідальго звернулася до спортсменів із Росії та Білорусі. 

Вона заявила, що російським та білоруським атлетам не будуть раді в її місті під час літніх Олімпійських ігор. 

«Я хочу сказати російським та білоруським спортсменам, що їм не будуть раді у Парижі, і сказати українським спортсменам та всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо», - цитує Ідальго видання Barron’s.

Таку заяву Анн Ідальго зробила під час візиту до Києва цього тижня. 

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Вона відвідала тренувальний центр українських спортсменів.

Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. 

Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість їхні спортсмени можуть брати участь в індивідуальних змаганнях у статусі «нейтральних».

Зокрема, Міжнародна тенісна федерація вирішила допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

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