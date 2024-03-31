Правоохоронці ідентифікували понад 100 росіян, які вчинили воєнні злочини в Бучі під Києвом на початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомили в Національній поліції.
31 березня - друга річниця звільнення Бучі від окупантів.
Два роки тому деокуповане місто стало першим масштабним свідченням жорстоких злочинів росіян, які сколихнули весь світ.
«Місто було в окупації 28 днів. Викрадення, тортури, зґвалтування, мародерство та вбивства цивільних, у тому числі і дітей - не повний перелік того, що за цей час там вчинили російські військові», - зазначили в поліції.
Слідчі Нацполіції опитали сотні свідків і потерпілих, провели сотні допитів, експериментів та оглядів місця подій, вивчили терабайти даних з зовнішніх камер спостереження.
«Це дозволило отримати величезний масив інформації про підрозділи збройних сил рф, які перебували в місті Буча: повні анкетні дані, дані про займані посади, розмежування по взводам та відділенням, інформація про зброю та техніку, місця проживання, контактні телефони та дані родичів», - розповіли правоохоронці.
Загалом поліцейські ідентифікували більше тисячі російських військових, що в кінці лютого 2022 року вторглись у Бучу.
«Слідчі вже встановили більше сотні військових російських окупаційних військ, які безпосередньо вчиняли воєнні злочини в Бучі. Більш того - вони вже знають кожного російського командира, який віддавав злочинні накази на знищення Бучі та її мешканців», - зазначили в поліції.
Володимир Зеленський нагадав, як виглядала звільнена від окупації росіян Київщина два роки тому та закликав світ пам'ятати, якою ціною дається битва з ворогом.
«Коли наші воїни вигнали Росію з Бучі, з Ірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини - кожен зміг побачити, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі. Хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло ми зупиняємо тут», - написав президент.
Буча під Києвом була в окупації майже місяць.
Після звільнення міста там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі - зі зв'язаними за спиною руками.
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