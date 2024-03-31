Російські військові почали встановлювати баржі біля входу в Новоросійський морський порт, аби захистити свій Чорноморський флот.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
«Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних дронів без екіпажу», - пише розвідка.
У відомстві зазначили, що через загрозу українських ударів Новоросійський порт наразі відіграє вирішальну роль у захисті активів Чорноморського флоту.
Британські аналітики додали, що колишнього командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова зняли з посади «через успіхи України в ураженні російських кораблів як у морі, так й в портах».
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 March 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 31, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUxw0AkKb8 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/19Ym79ET6k
Раніше Міноборони Британії повідомляло, що Росія маскує військові літаки й кораблі, щоб врятувати їх від атак.
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Раніше в ЗСУ підрахували, що Україна вивела з ладу третину Чорноморського флоту РФ.
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