Російські військові почали встановлювати баржі біля входу в Новоросійський морський порт, аби захистити свій Чорноморський флот.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

«Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних дронів без екіпажу», - пише розвідка.

У відомстві зазначили, що через загрозу українських ударів Новоросійський порт наразі відіграє вирішальну роль у захисті активів Чорноморського флоту.

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Британські аналітики додали, що колишнього командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова зняли з посади «через успіхи України в ураженні російських кораблів як у морі, так й в портах».