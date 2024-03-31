У традиційному Великодньому посланні Urbi et Orbi (До міста та світу) Папа Римський Франциск згадав про російсько-українську війну.

Понтифік закликав до обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «всіх на всіх».

Текст великоднього послання Папи опублікував офіційний сайт Ватикану.

У промові Папа згадав про війни та кризи в різних куточках світу.

«Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!» - заявив Папа Римський.

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За його словами, війна - «це завжди абсурд і поразка».

«Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземномор'ям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а - простягаючи один одному руки та відкриваючи серця», - сказав він.

У лютому відбувся черговий великий обмін полоненими між Україною та Росією. Тоді вдалося повернулося 100 наших захисників.