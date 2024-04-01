Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав президента Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) переглянути спеціальний консультативний статус, наданий Всесвітньому російському народному собору.

Рада, заснована 1993 року при Російській православній церкві, нещодавно видала указ під назвою «Сьогодення і майбутнє «Русского мира», в якому війну, що триває в Україні, описує як «священну війну» й окреслює амбіції щодо російської територіальної експансії.

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Кислиця наголосив на пропагуванні Собором расистських і неоколоніальних ідеологій, які український посол засудив як такі, що викликають глибоке занепокоєння та суперечать принципам Статуту ООН.

«Україна висловлює глибоке занепокоєння тим, що Всесвітній російський народний собор, який пропагує расистські, ксенофобські, неонацистські та неоколоніальні наративи, продовжує використовувати спеціальний консультативний статус ЕКОСОР», – йдеться у листі постійного представника України до голови ЕКОСОР.

Він наголосив на тому, що зловживання російським Собором статусом ЕКОСОР не тільки сприяє агресії Росії, але й підриває довіру до ООН загалом.

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Посилаючись на ймовірні порушення міжнародних конвенцій, зокрема Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, український дипломат наголосив на обов’язковості контролю ЕКОСОР за діяльністю Всесвітнього російського народного собору.

Експерти з Інституту вивчення війни вказали на роль Російської Православної Церкви у поширенні нацистських та неоколоніальних наративів щодо війни РФ против України, що вказує на узгоджені зусилля з підтримки експансіоністської програми Росії.

У цьому контексті Кислиця закликав ЕКОСОР оцінити діяльність Собору та розглянути питання про позбавлення його спеціального консультативного статусу, наголосивши на важливості дотримання принципів, закріплених у Статуті ООН.

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Про це йдеться в коментарі Кислиці Укрінформу.

«Україна висловлює глибоке занепокоєння тим, що Всесвітній російський народний собор, який пропагує расистські, ксенофобські, неонацистські та неоколоніальні наративи, продовжує мати спеціальний консультативний статус ЕКОСОР», – йдеться у листі постійного представника до голови ради ООН.

За словами дипломата, це не тільки дає неоколоніальній за своєю суттю організації можливість використовувати авторитет ООН як прикриття для підтримки російської агресії в медіапросторі та відбілювання воєнних злочинів, це також підриває довіру до ЕКОСОР та США й ООН загалом.

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Кислиця вважає, що своїми діями Собор порушує Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та інші міжнародні конвенції.

Дипломат нагадав, що, відповідно до резолюції ЕКОСОР, для встановлення консультативних відносин з неурядовими організаціями їхні цілі та завдання мають відповідати духу, цілям і принципам Статуту ООН.

Консультативний статус некомерційної організації, що діє в межах ЕКОСОР, має бути призупинений або взагалі анульований, якщо організація безпосередньо або через свої філії чи представників явно зловживає цим статусом, зокрема для необґрунтованих або політично вмотивованих дій проти держав-членів ООН.

Кислиця пропонує керівництву ЕКОСОР оцінити діяльність Російського собору і вжити відповідних заходів, а також розглянути можливість запуску процедури позбавлення її спеціального консультативного статусу.

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Так званий Всесвітній російський народний собор був створений при РПЦ у 1993 році. Нині його очолює предстоятель РПЦ Володимир Гундяєв («Патріарх Кирил»).

Минулого тижня Собор ухвалив указ «Сьогодення і майбутнє Русского мира», який декларує неонацистські та ксенофобські цілі. Зокрема, в указі вказується, що «воєнна спецоперація є новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму та колективного Заходу», яку представники Собору називають «священною війною».

"Після завершення СВО вся територія України має перебувати у зоні виключного впливу Росії", - йдеться в указі.

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Крім того, документ містить антинаукові тези про «тисячолітню історію російської державності» та «триєдність російського народу».

Інститут вивчення війни дійшов висновку, що РПЦ посприяла обгрунтуванню нацистської за своєю суттю ідеології щодо війни РФ проти Україні та експансіоністських планів Росії.