Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час перемовин із своїм китайським колегою Ван Ї закликав Пекін відігравати більш активну роль щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на заяву французького топ-дипломата у рамках візиту до Пекіна 1 квітня.

"Ми очікуємо, що Китай надішле дуже чіткі сигнали Росії. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом", - зазначив Сежурне, акцентувавши на "балансі сил, сприятливому для України".

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"Ми переконані, що не буде тривалого миру, якщо про нього не домовляться з українцями", - наголосив французький топ-дипломат, додавши, що російська війна в Україні стосується всієї міжнародної спільноти

"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права", – заявив Сежурне. Він запевнив, що Париж налаштований підтримувати тісний діалог з Пекіном у цьому питанні.

Одноденний візит Сежурне до Пекіна приурочений до 90-річчя французько-китайських дипломатичних відносин, отже, сторони також обговорили спільні пріоритети і співпрацю у реагуванні на великі міжнародні кризи.

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Нагадаємо, на початку травня лідер Китаю поїде до Франції "дотискати" Макрона щодо присутності РФ на Глобальному саміті миру.

Kyiv Post також писав, навіщо спецпредставник Китаю вдруге приїжджав до України, Росії та країн Європи з тією ж “мирною місією”.