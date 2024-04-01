Чемпіонат відбувся у у столиці Данії Копенгагені. У гранд-фіналі NAVI зустрілися з американською командою FaZe Clan і здобули перемогу з рахунком 2:1.

Про це повідомила команда у Х.

За перше місце у турнірі NAVI отримали 500 тисяч доларів, а також путівки на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.

Варто зазначити, що PGL Major Copenhagen 2024 – перший в історії великий чемпіонат з Counter-Strike 2. Наступний відбудеться у Шанхаї в грудні.

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Цікаво, що назва команди на латині означає "народжені перемагати". Для української кіберспортивної команди це чергова перемога у світових змаганнях. У 2011 році NAVI стали першими переможцями в історії турніру The International.

У 2021 році команда NAVi з CS:GO перемогла на мейджорі — PGL Major Stockholm. Українська команда стала першою в історії кіберспорту, яка перемогла у трьох головних турнірах з Counter Strike за один рік.