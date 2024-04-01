У понеділок, 1 квітня, до українського держбюджету надійшло 118 мільйонів доларів від уряду Японії, ці кошти надані Україні на безповоротній основі.
Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів України.
Ці кошти Київ отримав у рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) і "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).
У відомстві зазначають, що 70 млн доларів в межах HEAL Ukraine будуть спрямовані на підтримку держбюджету як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.
А 48,2 млн доларів в межах проєкту HOPE спрямують на відшкодування витрат держбюджету на компенсаційні виплати власникам осель у багатоквартирних і приватних будинках, які потребують дрібного або середнього ремонту.
Нагадаємо, Україна отримала 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.
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