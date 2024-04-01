Сьогодні на полігонах Національної армії Молдови стартують міжнародні навчання "JCET 2024" (Joint Combined Exchange Training) за участі військових з Румунії та США.

Про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з планом підготовки Національної армії Молдови, навчання триватимуть до 19 квітня. Тренування відбуватимуться у навчальних центрах та на полігонах молдовської армії. Зокрема, військові стрибатимуть з парашутом, братимуть участь у польових навчаннях та у навчальних стрільбах у денний та нічний час.

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У Міноборони Молдови зазначили, що цього року в навчаннях також візьмуть участь співробітники Служби державного захисту та безпеки країни і загін спеціального призначення Pantera.

«Метою навчань є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими спецпризначенцями, підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами, що беруть участь», — зауважили у відомстві.

Крім того, міністерство попередило, що найближчими днями дорогами країни пересуватиметься військова техніка, залучена до цих навчань.

Раніше ми писали, що Президент України погодив кандидатуру колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла України у Республіці Молдова.

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Нагадаємо, на початку березня у Грузії відбулися міжнародні військові навчання спеціального призначення «Троянський слід»-2024.