В інтерв'ю РБК-Україна голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин наголосив, що блокування месенджера Telegram не буде розцінене як утиск свободи слова.

Юрчишин зазначив, що свобода слова залежить від підзвітності, наголосивши на важливості встановлення осіб, відповідальних за поширення контенту. Він додав, що люди повинні усвідомлювати наслідки своїх слів, коли вони перетинають правові межі, наприклад, підбурюють до тероризму або виправдовує агресію.

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"Свобода слова – це похідна від персоналізації, тобто ми розуміємо, хто стоїть за цим словом. І відповідно, коли це слово порушує законні рамки, наприклад, лунає заклик до тероризму чи виправдовування російської агресії, то треба розуміти, що твоє слово приводить до певних наслідків,– заявив голова Комітету зі свободи слова.

Посилаючись на аналіз Центру протидії дезінформації при РНБО, Юрчишин наголосив на зв'язку між пропагандою, що поширюється через такі платформи, як Telegram, і подальшими насильницькими діями. Він вказав на випадки підбурювальної риторики Росії з метою дегуманізувати українців, після чого були заподіяні звірства в Ірпені та Бучі.

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Крім того, нардеп поставив під сумнів ідентичність тих, хто стоїть за дискусіями про свободу слова в анонімних Telegram-каналах. Юрчишин проговорив процедурний шлях імплементації санкцій, охоплюючи виявлення та вирішення технічних проблем, та оцінку національної безпеки.

Також народний депутат зазначив, що можливість заблокувати Telegram залишається доступною, особливо у випадках, коли загрози національній інформаційній безпеці є значними.