За тиждень сапери обстежили близько 5 тис. гектарів територій на деокупованій частині Херсонщини, з них 95% – землі сільгосппризначення. Наразі на правобережжі регіону розміновано вже 240 тисяч гектарів.

Про це на брифінгу повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Збільшуємо площу розмінованих полів. За минулий тиждень сапери обстежили близько 5 тис. гектарів територій, 95% з яких – землі сільгосппризначення», - зазначив Прокудін.

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За його словами, вибухотехніки знешкодили майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів.

Раніше ми писали, що з початку початку повномасштабного вторгнення понад 270 громадян, серед яких 14 дітей, загинули, підірвавшись на мінах та вибухонебезпечних предметах.