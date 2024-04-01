За словами заступника начальника штабу естонської дивізії оперативної роботи полковника Янно Мярка, зараз важко оцінити, чи відбудеться навесні наступ Росії в Україні, пише Укрінформ із посиланням на ERR.

Полковник зазначив, що у РФ протягом півтора року мобілізують у середньому 30 тисяч осіб на місяць.

"Ці сили, звичайно, не перебувають на тому ж рівні підготовки та оснащення, як на початку війни. Якщо подивитися на живу силу, то, мабуть, російські війська здатні підтримувати теперішні темпи наступу і, можливо, можуть розпочати наступ на новому напрямку. Але оцінити ймовірність цього досить складно", - сказав Мярк.

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Він зауважив також, що російські війська утримують ініціативу та темп наступу на різних напрямках фронту, натомість Україна змушена перебувати в стратегічній обороні. Українським військам бракує систем ППО та артилерійських снарядів, і РФ користується цим, зокрема, здійснюючи атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру України.

Нагадаємо, служба зовнішньої розвідки Естонії вважає, що Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступного десятиліття, проте її може стримати нарощування збройних сил у відповідь.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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