Берегова охорона Греції врятувала 74 мігрантів, які на дерев’яному човні намагалися дістатися з Африки до берегів Європи Середземним морем.

Про це повідомляє AP.

Човен із 74 людьми на борту зафіксували в неділю в 46 кілометрах на південь від невеликого грецького острова Гавдос. Патрульний катер доправив 73 чоловіків і одну жінку на Крит.

У виданні зазначили, що Греція є головною точкою входу до ЄС для мігрантів, які втікають від конфліктів та бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії.

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На Гавдос та південне узбережжя Криту впродовж останніх місяців прибуває все більше мігрантів. У кількох випадках берегова охорона заявила, що вони перетнули Середземне море зі східного лівійського порту Тобрук, заплативши бандам контрабандистів до $ 5 000 за особу.

Наплив мігрантів спричинив тиск на владу Гавдоса. Площа цього острова становить близько 29 квадратних кілометрів, а в міжсезоння на ньому мешкає лише кілька десятків людей.

Раніше ми писали, що Греція знищила два безпілотники хуситів в Аденській затоці. Ця відбита атака стала першим залученням фрегата ВМС Греції до військово-морської місії ЄС.

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