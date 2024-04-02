Зенітники Збройних сил України знищили над Чорним морем високотехнологічний російський безпілотник, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в понеділок у соціальних мережах. Збитий БПЛА ідентифікували як "Форпост" — ударно-розвідувальний безпілотник російського виробництва, який спочатку базувався на ізраїльському проекті "Searcher", а потім був модернізований до класу турецького "Bayraktar" і коштував приблизно 7 мільйонів доларів США.

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"1 квітня 2024 року воїни Одеської зенітної ракетної бригади знищили над Чорним морем російський ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", — написали у Повітряних силах.

За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, якого цитує "Українська правда", безпілотник "Форпост" — один із найдорожчих у світі, здатний нести дві ракети або інше озброєння класу "повітря-земля".

"Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль, такі цілі у нас бувають нечасто, проте нам все-таки вдалося збити один із найдорожчих безпілотних ударних літальних апаратів типу "Форпост", — сказав він. – Це російський БПЛА, його вартість становить приблизно сім мільйонів доларів".

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Внаслідок вибуху замінованого автомобіля на Луганщині загинув один із московських чиновників

У понеділок у другій половині дня "невідомий пристрій" вибухнув у позашляховику в місті Старобільськ Луганської області, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP), в результаті чого загинув кремлівський чиновник. Загиблого ідентифікували як місцевого посадовця Валерія Чайку.

Російські слідчі опублікували фотографії позашляховика світлого кольору з вибитими вікнами і дверима, уламки від яких розлетілися по всій вулиці, повідомляє AFP.