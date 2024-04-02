Владімір Путін підписав указ про весняний призов. Як повідомляється, на військову службу планують призвати 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років. Опитані Kyiv Post експерти кажуть, що весняний призов, який триватиме до 15 липня, має кілька тривожних ознак.

Зокрема, як каже професор Академії Сухопутних сил ім. Петра Сагайдачного Андрій Харук, за законом строковиків не можна відправляти в зону бойових дій. І хоча подібні випадки траплялися, головна небезпека в тому, що режим Путіна шукатиме можилвість відправити їх на війну легально.

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«На них будуть тиснути, щоб змусити підписати контракт, після чого їх можна буде використати як гарматне м’ясо. Звісно, до російської армії йдуть молоді хлопці з депресивних регіонів, але і там вже в курсі втрат і масштабу війни, яка вирує тут, тому навряд чи багато з них стануть до лав російської армії на контракті. 20-25% від призовників – це максисмум, що їм вдасться витиснути», - розказав Харук Kyiv Post.

Але, так чи інакше, це вже кілька десятків тисяч людей. Втім, це не єдина проблема. Найголовніше, на думку експерта, цу те, що за два роки служби ці строковики матимуть статус резервістів, а отже за два роки, разом з осіннім призовом, путінський режим отримає сотні тисяч молодих людей, яких можна буде мобілізувати.

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Інша проблема призову, на думку аналітика й військовослужбця Іллі Кротенка, є в тому, що вперше на строковиках російський режим апробовує систему електронних повісток, яку в Україні досі не створили.

«Відповідно до новинок російського законодавства, повістка вважається отриманою з моменту розміщення її в електронному кабінеті призовника. Створювати цей кабінет не потрібно, він формується автоматично на базі російських реєстрів. Якщо призовник не з'явиться у військомат протягом 7 днів він почне вважатися ухилянтом з усіма юридичними наслідками: штрафи, обмеження фінансових операцій та операцій з нерухомістю, заборона на отримання прав на водіння транспортними засобами тощо», - пише Кротенко у своєму Facebook.