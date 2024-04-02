Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що вранці у вівторок, 2 квітня, українські дрони атакували російський Татарстан, що понад 1000 км від України. Ціллю атаки став завод, на якому збирають “Шахеди”.
Співрозмовник Kyiv Post уточнив, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), додавши, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
Опубліковані відео демонструють, як безпілотник влучив в одну з будівель, над якою після вибуху в небо здійнявся вогняний "гриб". За даними росЗМІ, п'ятеро людей були поранені.
Удари були здійснені по особливій економічній зоні “Алабуга”, де Росія налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників Shahed.
Також пошкоджень дістали гуртожитки, які збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу.
Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT
Прокремлівські ЗМІ стверджують, що один БПЛА вдарив у завод, а два - в гуртожиток.
🔥B0000MM🔥— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) April 2, 2024
It is very difficult to call this UAV a "drone" anymore. I'm glad that the Ukrainian drone industry is developing! pic.twitter.com/KTsPGsVTXs
У липні минулого року Kyiv Post повідомляв, що російська влада експлуатує студентів, використовуючи їх у масовому виробництві іранських ударних дронів Shahed.
А саме, Алабузький політехнічний інститут - навчальний заклад, який обіцяє дати своїм студентам навички для оволодіння "професіями майбутнього". Його студентів змушують працювати за мізерні гроші й цілими днями без належного відпочинку.
Заробітна платня студентів, які беруть участь у створенні безпілотників, залежить від виконання ними виробничих квот. Їхній середній місячний дохід становить лише близько 30-40 тисяч рублів ($250 - $320).
Коментарі (0)