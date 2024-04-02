Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що вранці у вівторок, 2 квітня, українські дрони атакували російський Татарстан, що понад 1000 км від України. Ціллю атаки став завод, на якому збирають “Шахеди”.

Співрозмовник Kyiv Post уточнив, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), додавши, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Опубліковані відео демонструють, як безпілотник влучив в одну з будівель, над якою після вибуху в небо здійнявся вогняний "гриб". За даними росЗМІ, п'ятеро людей були поранені.