Сьогодні Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінетом міністрів України звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника міністра закордонних справ України», - поінформував посадовець.

Водночас Мельничук зазначив, що на своєму засіданні уряд призначив Олега Осіяна першим заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Окрім того, заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів було призначено Андрія Крейтора.

Зазначимо, що Джапарова працювала першою заступницею міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

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