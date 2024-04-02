Сьогодні Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Кабінетом міністрів України звільнено Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника міністра закордонних справ України», - поінформував посадовець.
Водночас Мельничук зазначив, що на своєму засіданні уряд призначив Олега Осіяна першим заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Окрім того, заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів було призначено Андрія Крейтора.
Зазначимо, що Джапарова працювала першою заступницею міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.
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