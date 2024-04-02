Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці зможуть користуватися новим сервісом онлайн через застосунок "Дія" для уточнення даних міжнародного Реєстру з метою одержання репарацій. У такий спосіб запущений сервіс "Дії" стає частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії. Для цього користувачам застосунку необхідно оновити "Дію". "На першому етапі подавайте через застосунок заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення", - пояснює Федоров. Advertisement Зазначається, що для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади. "Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Гаазі для участі у міністерській конференції "Відновлення справедливості для України". «У виступі на відкритті конференції 57 країн світу «Відновлення справедливості для України» в Гаазі я наголосив, що українцям справедливість потрібна саме зараз. Не в далекому майбутньому. Українці не хочуть чути, що справедливість буде досягнута. Вони хочуть, щоб її вже досягли. Не лише на полі бою, а й у залах суду та в реальних рішеннях. І вони мають право цього вимагати», - зазначив Кулеба. Advertisement Він додав, що в цьому контексті ми вже маємо відчутні результати на чотирьох напрямках. Зокрема, запрацював Реєстр збитків, який дозволяє українцям вимагати відшкодування за пошкодження чи знищення житла, і сфера його дії буде розширюватися. Створено Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України, прокурори якого наразі розслідують та готують обвинувальні акти щодо цього злочину. Міжнародний кримінальний суд уже видав перші чотири ордери на арешт, у тому числі російського диктатора Путіна, і ми очікуємо, що їх буде більше. Перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України вже прийняті, і цього року ця робота має дати більше результатів. Advertisement Підсумовуючи, Кулеба зауважив, що треба працювати ще більше. «Однак перші кроки показують, що відповідальності за російську агресію та подальші звірства не уникнути», - наголосив очільник МЗС.

In my speech at the opening of the "Restoring Justice for Ukraine" conference of 57 countries in The Hague, I emphasized that Ukrainians need justice right now. Not in a distant future.



Ukrainians don’t want to hear that justice will be served. They want to see it served… pic.twitter.com/E13vVAqDaH — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 2, 2024