Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці зможуть користуватися новим сервісом онлайн через застосунок "Дія" для уточнення даних міжнародного Реєстру з метою одержання репарацій.

У такий спосіб запущений сервіс "Дії" стає частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії.

Для цього користувачам застосунку необхідно оновити "Дію".

"На першому етапі подавайте через застосунок заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення", - пояснює Федоров.

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Зазначається, що для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.

"Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Гаазі для участі у міністерській конференції "Відновлення справедливості для України". 

«У виступі на відкритті конференції 57 країн світу «Відновлення справедливості для України» в Гаазі я наголосив, що українцям справедливість потрібна саме зараз. Не в далекому майбутньому. Українці не хочуть чути, що справедливість буде досягнута. Вони хочуть, щоб її вже досягли. Не лише на полі бою, а й у залах суду та в реальних рішеннях. І вони мають право цього вимагати», - зазначив Кулеба.

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Він додав, що в цьому контексті ми вже маємо відчутні результати на чотирьох напрямках. Зокрема, запрацював Реєстр збитків, який дозволяє українцям вимагати відшкодування за пошкодження чи знищення житла, і сфера його дії буде розширюватися.

Створено Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України, прокурори якого наразі розслідують та готують обвинувальні акти щодо цього злочину. Міжнародний кримінальний суд уже видав перші чотири ордери на арешт, у тому числі російського диктатора Путіна, і ми очікуємо, що їх буде більше. Перші рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України вже прийняті, і цього року ця робота має дати більше результатів.

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Підсумовуючи, Кулеба зауважив, що треба працювати ще більше. «Однак перші кроки показують, що відповідальності за російську агресію та подальші звірства не уникнути», - наголосив очільник МЗС.

До учасників міністерської конференції в Гаазі “Відновлення справедливості для України” звернувся й Президент України Володимир Зеленський. 

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Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Справедливість – це та сама лінія, з якої може початися рух до безпечного миру. Зброя дає фізичний захист, але саме правосуддя повертає відчуття безпеки життю, яке було захищене силою зброї. Правосуддя також повертає відчуття передбачуваності у всі глобальні відносини. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме правосуддя може це забезпечити", - сказав Зеленський у відеозверненні до учасників конференції.

Президент зазначив, що два дні тому був у Бучі на Київщині, яка стала "символом російського зла для всього світу". За його словами, досі не вдалося встановити імена всіх цивільних, які були вбиті у місті російськими солдатами – так само, як і в багатьох інших українських громадах, звільнених від російської окупації.

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"Хоча різні міста і села поступово відновлюються, в кожному з них є особливе відчуття, однакове для всіх – відчуття того, що попереду ще багато роботи. Роботи саме заради встановлення справедливості. Щоб зло нарешті програло і фізично, в реальності, на полі бою, і щоб люди відчули це переконливо в своїх серцях. Щоб кожен, хто прийде до влади в Росії після Путіна, знав, що справедливість сильніша за кремлівські стіни. Тільки наша спільна робота може це забезпечити", - наголосив Зеленський.

На цьому тлі він підкреслив, що діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна і працює над відновленням повної справедливості, є "важливою для всього світу". Також український лідер вказав на важливість роботи зі створення "конкретних систематичних інструментів для компенсації збитків, завданих цією війною". "Разом з багатьма країнами та лідерами ми співпрацюємо над конфіскацією російських активів та прибутків від них. Все це має працювати на користь людей, яких Путін намагався знищити цією війною", - додав він.

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Президент закликав учасників конференції в Гаазі "не відхилятися від нашої спільної лінії – лінії справедливості".

"І прошу не збавляти темпів. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб правосуддя було сильним, щоб правосуддя надало реальної сили нашій спільній безпеці – безпеці від агресії та терору. Нехай швидше відновиться справжній мир. І нехай кожен, хто руйнує мир, по-справжньому боїться суду в Гаазі", - наголосив Зеленський.

Раніше ми писали, що Кулеба в Гаазі говоритиме про 7-й пункт Формули миру - відновлення справедливості для України. У фокусі уваги будуть подальші кроки для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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