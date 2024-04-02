Німеччина надасть Україні 180 000 артилерійських снарядів як внесок в очолюваний Чехією план закупівлі боєприпасів для України на суму 576 мільйонів євро.

Про це в коментарі Reuters повідомив речник Міністерства оборони Німеччини.

У повідомленні зазначається, що минулого місяця Німеччина вже надала Україні пакет допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів. Загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро.

Advertisement

Частка Німеччини становитиме 40% чеської ініціативи, додали в Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли би закупити для України. Цю ініціативу вже підтримали кільканадцять держав.

Втім, міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив напередодні, що кількість доставлених боєприпасів може бути майже вдвічі більшою.

Також очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що наразі організовується транспортування боєприпасів, придбаних для допомоги Україні в межах чеської ініціативи.

Advertisement

Крім того, 27 березня очільник МЗС Польщі повідомив, що Польща подвоїть свій внесок у чеську ініціативу.

Раніше ми писали, що Чехія збільшила внесок у власну ініціативу з закупівлі боєприпасів для України.