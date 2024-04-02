США передали декільком українським регіонам ще 109 генераторів, 19 станцій генерування тепла та електроенергії, а також 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила у соцмережі X посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Тоді, коли РФ продовжує варварські удари по енергетичній інфраструктурі України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає 109 генераторів, 19 станцій генерування тепла та електроенергії та 13 одиниць техніки для екстрених служб", – йдеться у дописі.

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Як зазначається, допомогу передають Дніпру, Вінниці, Івано-Франківську, Львову, Черкасам та Чернівцям.

Раніше ми писали, що Київ готовий отримувати допомогу США у вигляді кредиту. За даними джерел Kyiv Post у ВРУ, за раз не можна робити жодних прогнозів щодо строків і умов ухвалення 60 млрд дол. для України від США. 

Київ Пост
Київ Пост
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