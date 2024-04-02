Спікер Палати представників США Майк Джонсон у неділю заявив, що внесе на розгляд законопроєкт з понад 60 мільярдами доларів допомоги Україні після великодніх канікул, 9 квітня.

Втім, у вже ухвалений Сенатом документ можуть внести "деякі важливі нововведення", серед яких він назвав надання кредиту і можливість використання заморожених на території США активів Росії на користь України.

Згодом пропозицію Джонсона щодо "нововведень" прокоментувати у Білому домі, запевнивши, що у запонопроєкта є всі шанси здобути двопартійну підтримку у Палаті представників.

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Тим часом в українському парламенті наразі не готові коментувати ані сроки надання американської допомоги Україні, ані вірогідність її надання на кредитних умовах, зокрема те, як це вплине на економічну ситуацію в Україні в коротко- та довгостроковій перспективах, а також на українську гривню.

"Сам Джонсон не знає, що буде в цьому пакеті допомоги, як він буде виглядати і коли він буде ухвалений. Давати якісь прогнози - це пальцем в небо", - розповіло одне з джерел Kyiv Post в українському парламенті.

Інше джерело в одному з профільних комітетів ВРУ на правах анонімності підтвердило, що Київ прийме американську допомогу навіть на кредитних умовах, оскільки "у нас немає виходу".

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"Якщо це буде кредит - ми все одно візьмемо [60 млрд доларів від США]. Чи це гірший варіант? Однозначно. Чи зможемо ми розрахуватись по цьому кредиту? Це зараз не має значення. Ми все одно [його] візьмемо, бо в нас немає виходу", - сказав співрозмовник Kyiv Post.

Щодо використання заморожених в США російських активів на користь України джерело зазначило, що "в США їх мало, і нам це нічим не допоже суттєво".

Нагадаємо, у фінансовому комітеті ВРУ розповідали, за два роки повномасштабної війни держборг України зріс на понад 50 млрд доларів і сягнув 143,7 млрд. доларів.

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Вікторія Степаненко
Вікторія Степаненко
Політична журналістка та редакторка з Києва. Репортерка новин в Kyiv Post. Працюю з політичними, дипломатичними та соціальними темами.
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