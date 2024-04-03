Вдень 2 квітня російська армія атакувала ракетами Дніпро. Внаслідок ракетного удару пошкоджено чотири заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків і 25 авто.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зауважив, що кількість постраждалих збільшилась до 18. Серед них п'ятеро дітей віком від 14 до 17 років.

Госпіталізовані 12 осіб. Всі перебувають у стані середньої тяжкості. Решті постраждалих надали медичну допомогу. Вони лікуватимуться вдома.

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Раніше перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький повідомив, що внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено підприємство, дитячий садочок, школи та будинки, що розташовані поруч. На щастя, минулося без загиблих.