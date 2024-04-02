Сьогодні Південна Корея запровадила санкції проти двох суден, а також двох громадян РФ та їхніх компаній, причетних до співробітництва з КНДР.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Yonhap.

«Військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією, включаючи торгівлю зброєю, є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, яке серйозно загрожує миру і стабільності за межами Корейського півострова і в усьому світі. Наш уряд і міжнародна спільнота постійно закликають Північну Корею і Росію негайно припинити військову співпрацю», - йдеться в пресрелізі міністерства закордонних справ країни.

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Зазначається, що під санкції потрапили судна Lady R і Angara, задіяні у перевезеннях контейнерів з військовими вантажами між РФ та КНДР.

Сеул запровадив санкції проти російських компаній «Интеллект» і «Содействие» та їхніх керівників Сергія Козлова і Олександра Панфілова. Зазначається, що вони забезпечили північнокорейський персонал, зокрема ІT-спеціалістів, документами, іноземною валютою, а також сприяли його виїзду та перебуванню в РФ. Південна Корея вважає, що ці робітники можуть виїжджати в Росію в рамках компенсації, яку надає Москва за отримання північнокорейської зброї.

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Санкції набудуть чинності 3 квітня.

Раніше ми писали, що Південна Корея планує вивести на навколоземну орбіту малі й мікророзмірні розвідувальні супутники для моніторингу загроз із боку КНДР.