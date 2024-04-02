Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.

Про йдеться на сайті Верховної Ради.

У картці законопроєкту №10062 “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану” зазначається, що 2 квітня документ повернуто до Верховної Ради з підписом Президента.

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Цей законопроект Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2024 року.

Раніше Міністерство оборони України заявляло, що електронний кабінет військовозобов'язаного "це виписка з реєстру, яка свідчитиме про обліковий статус громадянина".

У документі буде інформація про місце, де громадянин стоїть на обліку, чи придатний він до військової служби, а також інша важлива інформація.

Також Михайло Федоров повідомляв, що Міністерство цифрової трансформації працює над новим форматом електронного військового квитка, але він точно буде не в "Дії". За його словами, для електронного військового обліку буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони.