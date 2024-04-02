Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №10313, який стосується повторного медичного огляду обмежено придатних чоловіків.

Відповідне оновлення з'явилося на сайті Верховної Ради.

За новими правилами є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".

Тож повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали "обмежено придатною".

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив. що у закон внесли правку, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

У цьому ж законі прописано норми щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Нардеп зазначив, законопроект було значно допрацьовано. Зокрема:

з'явилась можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію

встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного кабінету військовозобов'язаного.

Також Президент України підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.