Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що з тимчасово окупованої росіянами території Запорізької області вдалося повернути 16-річного киянина.

Зазначається, що поверненню Іллі на підконтрольну Україні територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою “Українська мережа за права дитини”.

“Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі. Понад 2 роки він провів в окупації, у розлуці з найріднішими – мамою та дідусем”, - ідеться у повідомленні.

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Матір хлопчика, жінка з інвалідністю, не мала змоги поїхати по сина. На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука із тимчасово захопленої частини Запорізької області.

Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту “Шлях додому” спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому.

Нагадаємо, сьогодні з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 17-річного хлопця.