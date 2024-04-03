Сили спеціальних операцій (ССО) повідомили про успішне знищення складу боєприпасів, двох танкових тягачів і двох бойових машин піхоти росіян.

У повідомленні зазначається, що оператори FPV-дронів 8-го полку ССО ліквідували два танкові тягачі, одну БМП і двох російських загарбників під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків.

 

Також за допомогою ракет Brimstone знищені одна БМП разом з екіпажем і польовий склад боєприпасів.

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Нагадаємо, у ніч проти 3 квітня сили протиповітряної оборони знищили всі чотири "Шахеди", які Росія запустила по Україні.

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