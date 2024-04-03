У ніч проти 3 квітня російська армія завдала удару по Донеччині трьома керованими зенітними ракетами С-300, а також застосувала 4 БпЛА «Shahed-136/131». Усі дрони були знищені силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що «Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Нагадаємо, що 2 квітня російська армія атакувала ракетами Дніпро. Пошкоджено підприємство, дитячий садочок, школи та будинки. Вісімнадцятеро осіб дістали поранень. Серед них 5 дітей різного віку.