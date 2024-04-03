У 2023 році в Литві зареєстрували 13 змін радянських назв вулиць.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Зазначається, що найбільше було перейменовано вулиць, названих на честь письменника та радянського активіста Пятраса Цвірки.

Назви вулиць змінюють після того, як у травні минулого року набув чинності закон про «десовєтизацію», який забороняє поширення в Литві тоталітарних та авторитарних режимів та їхніх ідеологій.

Відповідно до закону, символи тоталітаризму та авторитаризму, такі як пам'ятники, назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів, а також інші символи, мають бути видалені з громадських місць.

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«Цього року ми відзначаємо початок партизанської війни, і мені здається, було б дуже символічним, щоб з нагоди цієї річниці в Литві більше не було знаків окупантів», - повідомила колишня голова комісії Сейму з боротьби за свободу та історичну пам'ять держави Паула Кузміцкене.

За її словами, населенню має бути надана чітка та зрозуміла інформація про те, чому ім'я того чи іншого радянського діяча не підходить для тієї чи іншої вулиці, площі чи скверу.

«Нинішня дискусія про Соломію Неріс показує, що такої комунікації дуже не вистачає», - зазначила ініціаторка закону.

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Наприкінці лютого комісія з десовєтизації вирішила, що вулиці, названі на честь поетеси Неріс у Литві, пропагують тоталітарний режим і мають бути перейменовані. Комісія рекомендувала перейменувати названі на її честь вулиці у Вільнюсі, Клайпеді та інших містах.

Раніше ми писали, що під час урочистостей на честь 20-ї річниці вступу Литви до НАТО її президент закликав допомогти Україні перемогти у війні.

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