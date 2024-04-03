Сьогодні близько 8 ранку поблизу узбережжя Тайваню трапилась серія потужних землетрусів магнітудою 7,4. Національне пожежне агентство Тайваню повідомило, що чотири людини загинули і щонайменше 57 дістали поранень.

Про це пише Укрінформ із посиланням на AFP.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що троє туристів загинули під час обвалів у національному парку Тароко, розташованому неподалік епіцентру землетрусу.

В окрузі Хуалянь п'ятиповерховий будинок зазнав значних пошкоджень: його перший поверх завалився, а решта нахилилася під кутом 45 градусів.

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У столиці Тайбеї зі старих будівель і в деяких нових офісних комплексах посипалася черепиця. Школи евакуювали учнів на спортивні майданчики, надавши їм захисні шоломи.

На острові з 23-мільйонним населенням було призупинено рух поїздів, а також метро в Тайбеї, де частково розійшлася новозбудована наземна лінія.

Рух уздовж східного узбережжя практично зупинився через зсуви і падіння уламків у тунелях і на шосе в гірській місцевості. Це спричинило пошкодження транспортних засобів, хоча повідомлення про постраждалих не надходили.

Влада заявила, що очікувала лише слабкого землетрусу магнітудою 4 бали і, відповідно, не розсилала попередження.

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Тайванське агентство з моніторингу землетрусів оцінило магнітуду землетрусу в 7,2 бала, а Геологічна служба США - в 7,4 бала. Він стався приблизно за 18 кілометрів на південний захід від Хуаляня на глибині близько 35 кілометрів.

Після цього сталася серія підземних поштовхів. За даними Геологічної служби США, один із наступних землетрусів на глибині 11,8 км мав магнітуду 6,5. Менш сильні землетруси, як правило, спричиняють більше руйнувань на поверхні.

Землетрус відчувався також у Китаї, Японії та Філіппінах.