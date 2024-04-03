Станом на ранок 3 квітня ,у Києві рівень забрудненості повітря середній, радіаційний фон у нормі.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Зазначається, що на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на правому березі Дніпра загальний індекс якості повітря коливається від 44 (низький рівень забрудненості) до 55 (середній рівень забрудненості), на лівому березі - від 3 (дуже низький рівень забрудненості) до 51 (середній рівень забрудненості).

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Нагадаємо, ввечері 2 квітня у Києві та області вирувала пилова буря.

Раніше ми писали, що киянам рекомендували не відчиняти вікна і не гуляти довго через значний вміст пилу з Сахари в повітрі.

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