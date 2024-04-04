Вчора під час наради з питань захисту прав військовослужбовців у Міноборони обговорили ефективний захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей шляхом запровадження нової інституції.

Зокрема, створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується Міністру оборони.

Управління відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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Під час установчого засідання також був презентований підхід, напрацьований для забезпечення правового захисту військових з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Основні порушення, які будуть перевірятися Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, охоплюють:

забезпечення військовослужбовців

право на відпустку

недопущення зловживання правами командирів

ненадання/недостатнє надання медичної допомоги

соціальні гарантії

порушення гендерної рівності.

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.