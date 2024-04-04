У вівторок уряд Латвії ухвалив рішення безкоштовно передати Україні 12 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.

Про це пише Укрінформ із посиланням на латвійського мовника LSM . Автомобілі призначаються для військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міноборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради українського селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства «Львівське територіальне медичне товариство», а також медичного Інституту Національної академії медичних наук України.

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Нагадаємо, з моменту ухвалення відповідних поправок до закону Латвія неодноразово передавала Україні конфісковані за п’яне водіння автомобілі.

За 2023 рік було передано понад 270 таких автомобілів на загальну суму близько 1 млн євро.