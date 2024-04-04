Ексміністр культури, військовий та нинішній голова Шевченківського комітету Євген Нищук очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Про це повідомили в соцмережах театру.

Контракт із Нищуком підписали на час дії воєнного стану та додатково на один рік. Представив нового очільника колективу виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Нищук змінив на цій посаді Михайла Захаревича.

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Зазначимо, що Євген Нищук — український актор театру, кіно та дубляжу, активний учасник Революції Гідності.

Він двічі обіймав посаду міністра культури України - з 27 лютого по 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року по 29 серпня 2019 року.

Також брав участь у боях на території Київської, Миколаївської та Херсонської областей у 2022 році.