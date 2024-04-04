Протягом доби російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській та Дніпропетровській областях, є жертви серед енергетиків.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

На Харківщині через нічну атаку дронами пошкоджено обладнання енергооб’єкту. Сталося займання, яке було ліквідоване силами ДСНС, минулося без постраждалих.

На Дніпропетровщині армія РФ обстріляла одну з сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час ліквідації займання охоронець дістав опіків.

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У Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового удару постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Його доставили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

На Сумщині під час бомбардування населеного пункту Самотоївка від вибуху авіабомби загинув 47-річний працівник Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Раніше ми писали, що в ніч проти 4 квітня Росія масовано атакувала Харків. Відомо про 4 загиблих та 12 осіб, які дістали поранень.