Вперше з жовтня 2022 року міністр оборони сил Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Le Monde.

«Міністр підтвердив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну так довго і так інтенсивно, як це буде необхідно в її боротьбі за свободу і суверенітет, щоб повернути мир і безпеку на європейський континент", - йдеться в заяві.

Зазначається, що в Міністерстві оборони Росії оприлюднили інший документ за підсумками розмови. У ньому повідомляється, що Лекорню та Шойгу висловили "готовність поговорити" про конфлікт в Україні.

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"Була відзначена готовність говорити про Україну. Відправною точкою може стати "Стамбульська мирна ініціатива". Без участі Росії немає сенсу проводити зустріч у Женеві", - йдеться в російському пресрелізі.

У Парижі спростували інформацію про готовність до діалогу.

Шойгу також вкотре звинуватив Україну в причетності до теракту під Москвою.

"Київський режим нічого не робить без схвалення своїх західних кураторів. Ми сподіваємося, що в такому випадку за ним не стоять французькі спецслужби", - сказано в російській заяві.

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У Міністерстві оборони Франції зауважили, що французький міністр повторив, що не має "жодної інформації, яка б дозволила встановити зв'язок між цією атакою і Україною", та "закликав Росію припинити використовувати це як інструмент".

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Франції під час перемовин із своїм китайським колегою закликав Пекін відігравати активнішу роль щодо війни Росії проти України.