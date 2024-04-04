Українські партизани Атеш виявили катер спеціального призначення проекту 21980 "Грачонок" у південій бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму. Цей катер призначений для боротьби з диверсійно-терористичними силами і засобами в акваторіях пунктів базування.

Підпілля зазначило, що українські морські дрони спритно обходять подібні кораблі.

“Але якщо подивитися, як українські морські дрони спритно їх обходять, можна дійти висновку, що цей тип катера було розроблено з метою відмивання грошових коштів”, написав партизанський рух Атеш в Telegram у четвер, 4 квітня.

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Також підпілля натякнуло, що “напевно, головний конструктор проекту Речицький повинен буде відповісти на кілька запитань представникам компетентних органів”.

Морські дрони українського виробництва вже вкотре знищували Чорноморський флот Росії. Так українські морські дрони MAGURA V5 уразили російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сєрґєй Котов" неподалік Керченської протоки в ніч проти 5 березня. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

За успішною спецоперацією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ). Окрім цього, дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі біля берегів Криму вранці 14 лютого. Під час операції розвідка застосувала також українські морські дрони, а саме MAGURA V5.

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“Чорноморському флоту залишилося не дуже довго”, - додали партизани Атеш.

Що таке MAGURA V5

Розроблений в Україні безпілотний надводний апарат MAGURA V5 може виконувати різноманітні морські операції, в тому числі спостереження, розвідку, патрулювання та бойові місії.

Завдяки своєму гідродинамічному корпусу та маневреності V5 демонструє можливості квазі-невидимості.

Його довжина - 5,5 метра, ширина - 1,5 метра, крейсерська швидкість становить 40,7 кілометра на годину, максимальна - 77,8 кілометра на годину, дальність плавання сягає близько 833 кілометрів.