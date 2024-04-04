У тимчасово окупованому Маріуполі президент РФ Путін дистанційно "відкрив" філію Волгоградської академії МВС.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради, передає Укрінформ.

“Російський диктатор Путін дистанційно "відкрив" філію Волгоградської академії МВС у Маріуполі”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначають проросійські пабліки, у закладі почнуть навчати понад 400 майбутніх силовиків для РФ. Таким чином росіяни продовжують свої намагання перетворити Маріуполь на військову базу.

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У міськраді нагадали, що російська окупаційна влада також планує відкрити до кінця 2024 року філію Нахімовського військово-морського училища. Там хочуть підготувати 560 військових. А училище будують у Приморському районі міста.

Раніше ми писали, що партизани створили цілу базу детальної інформацї про російську армію в тимчасово окупованому Маріуполі, яку передали Силам оборони України.

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