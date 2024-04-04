Пошкоджень чи руйнувань через повномасштабну російську агресію в Україні зазнали 1974 об’єкти культурної інфраструктури, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

За його даними, станом на 25 березня 2024 року збитків зазнали 1974 заклади культури без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 321 – знищені (16,3%). Загальні втрати закладів культури державної форми власності – 29 (9,8%), комунальної форми власності – 1945 (6%).

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Протягом березня, за даними Київської та обласних міських військових адміністрацій, зазнали пошкоджень 28 закладів культури. Найбільше постраждали об’єкти в Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Також враховували уточнену інформацію по закладах, які раніше зазнали руйнувань, та які розташовані на тимчасово захопленій території або території активних бойових дій, зокрема у Донецькій області.

Окрім того, були повторні влучання у вже пошкодженні об’єкти, зокрема в Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях та в Києві.

Із початку повномасштабного вторгнення найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

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У міністерстві зауважили, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, яку пошкодила чи зруйнувала Росія, є клубні заклади (48,2% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Загалом зазнали пошкоджень чи руйнувань: 951 клуб, 705 бібліотек, 151 заклад мистецької освіти, 114 музеїв та галерей, 36 театрів, кінотеатрів та філармоній, 14 парків, зоопарків, заповідників, 3 цирки.

У МКІП зазначили, що станом на кінець березня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі тимчасово захоплені росіянами. Тому неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали під час бойових дій та захоплення.

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Нагадаємо, у лютому 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв про понад 900 об’єктів культурної спадщини, що пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Тоді він зазначив, що найбільше від російських атак на культуру та культурну спадщину потерпають Харківська, Донецька та Одеська області.