Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України збирають доказову базу на хакерів Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу РФ, які здійснили атаку на національного оператора мобільного зв’язку «Київстар».

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Укрінформу повідомив, що після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали розслідування передадуть до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

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«Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а у подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!» - зазначив Ілля Вітюк, підкреслюючи, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами.

Наразі СБУ встановила, що атаку на «Київстар» реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ.

За словами Вітюка, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Очільник Департаменту кібербезпеки СБУ, підкреслив, що у межах кримінального провадження ДКІБ опрацьовує всіх учасників вертикалі, які були причетні до цієї атаки.

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«Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність», – переконаний керівник ДКІБ.

Водночас Вітюк підкреслив, що у світі налічується лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру. При чому один із них – якраз результат СБУ.

Також він розповів, що загалом під час повномасштабної війни Служба безпеки блокує по 4,5 тис. кібератак щороку. Зокрема, СБУ запобігла технічному проникненню ворога на 1700 пристроїв українських військових.

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Окрім кібератак російські спецслужби проводять ІПСО для дискредитації командування Сил оборони.

Наприклад, були інформатаки та спроби зламу офіційних акаунтів, а також створення десятків фейкових сторінок головкома Олександра Сирського. Подібні дискредитаційні атаки росіяни проводять і стосовно співробітників СБУ.

Раніше ми писали хроніку про атаку на Київстар як найбільшу кібератаку в історії глобального телекому.